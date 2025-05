A geração acometida pela SCZ (síndrome congênita associada à infecção do vírus Zika) está completando sua primeira década de vida em meio a um cenário desafiador. Com graves sequelas, em especial a microcefalia, causadas pela infecção da mãe pelo vírus durante a gestação, as crianças demandam altos gastos mensais para permanecer vivas, o que muitas vezes só é possível com endividamento e doações. Hoje, essas crianças têm direito apenas a uma pensão de um salário mínimo (R$ 1.518 atualmente), que não cobre sequer os gastos com um bom plano de saúde. "Estou endividada em mais de R$ 180 mil. Há mães que hipotecaram casa, carro e perderam tudo", conta Angélica Oliveira, 35, que hoje vive para cuidar da filha Beatriz, 9, em Salvador.