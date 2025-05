Mais de um século após uma polêmica que parecia pacificada, a divisa entre os estados do Rio Grande do Norte e Ceará voltou a ser ponto de tensão e disputa entre os municípios litorâneos de Tibau (RN) e Aracati (CE), que estão em uma verdadeira "guerra" de bastidores para ver quem fica com uma área cobiçada pelo potencial turístico. Segundo um estudo do governo cearense, a cidade potiguar invadiu ao longo dos últimos 14 anos o território de Icapuí, e hoje construções irregulares ocupariam uma área estimada em 495 mil m².