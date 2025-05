Presidente de Câmara na Paraíba diz que servidora 'deveria' apanhar; veja O presidente da Câmara Municipal de Jacaraú (PB), Genésio da Silva Pessoa (PSB), afirmou durante uma sessão itinerante da casa no distrito de Formosa, na última sexta-feira, que uma servidora "deveria" ter apanhado na sede do legislativo municipal. A resposta do vereador foi dada após a fala de um popular que usou a tribuna da sessão para denunciar "fatos lamentáveis que aconteceram dentro da Câmara": "Uma mulher foi espancada lá, todo mundo sabe. O que mais rodou foi o vídeo dela chorando". A reportagem não encontrou registro do vídeo citado. Veja o texto completo de Carlos Madeiro