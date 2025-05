O comando da Polícia Militar da Bahia abriu um procedimento para investigar uma publicação citando uma frase e exaltando um general do exército nazista, em perfil da corporação nas redes sociais. O texto foi postado junto ao vídeo de "pensamento do dia", em 7 de maio, no perfil do Instagram da Academia de Polícia Militar, uma instituição com 90 anos de história. Após comentários com críticas à escolha da frase e personagem, o conteúdo foi apagado. O vídeo trazia os dizeres: "Suor poupa sangue, sangue poupa vida e cérebros poupam ambos". A postagem tinha na legenda a exaltação ao general Johannes Erwin Eugen Rommel, e lembrava que ele foi apelidado de 'A Raposa do Deserto'. (veja mais abaixo)