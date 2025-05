Escavação busca cemitério que sumiu há 200 anos com 100 mil mortos na Bahia Uma escavação que começa hoje em Salvador busca vestígios de um cemitério desaparecido que serviu para enterro de escravizados e pessoas marginalizadas, como prostitutas, excomungados e condenados à morte. A estimativa é que no local tenham sido enterrados 100 mil corpos entre o fim do século 17 até o ano de 1844, quando foi desativado. Investigações em documentos históricos apontaram a localização como sendo no Complexo Pupileira, que pertence à Santa Casa da Bahia. Levantamento foi feito pela arquiteta Silvana Olivieri, doutoranda em Urbanismo na UFBA (Universidade Federal da Bahia). Veja o texto completo de Carlos Madeiro