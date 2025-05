O Brasil do novo governo Lula comemora uma importante redução de desmatamento na Amazônia a partir de 2023, ao mesmo tempo em que cria uma nova fronteira do desmatamento (dessa vez quase todo legalizado) no país: trata-se do Matopiba, região que inclui os cerrados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Dados divulgados hoje pela rede MapBiomas apontam que, entre 2023 e 2024, essa região teve 1,38 milhão de hectares (ou 13.820 km²) desmatados, o que equivale a oito vezes a área do município de São Paulo.