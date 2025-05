Uma decisão da 4ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) deve encerrar um litígio que se arrasta há quase cinco anos para definição de quem é o dono do Hotel Tambaú. Considerado o cartão postal e símbolo da orla de João Pessoa, ele foi inaugurado em 1971 e fechou há cinco anos após anos de crise da Varig, dona da rede Tropical Hotéis, que mantinha o empreendimento. Segundo a decisão desta terça-feira (13), o grupo potiguar AG Hotéis e Turismo S/A é o novo dono do empreendimento. o STJ revalidou o leilão de 2021 em que os donos arremataram o local por R$ 40,6 milhões. O arremate, porém, tinha sido invalidado por decisão do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), o que fez o grupo recorrer.