Entidades fizeram descontos ilegais em benefícios de 100 mil aposentados O Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba) deflagrou uma operação nesta sexta-feira para apurar e coibir um esquema fraudulento envolvendo empréstimos não autorizados que teria atingido mais de 100 mil aposentados e pensionistas de todo o país, com descontos ilegais em benefícios previdenciários que somam mais de R$ 126 milhões. A ação conta com apoio da CGU (Controladoria-Geral da União) e da Polícia Civil e tenta cumprir seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba). Os alvos são endereços residenciais dos investigados na Paraíba e em São Paulo Veja o texto completo de Carlos Madeiro