Uma jovem negra de 21 anos entrou na Justiça do Trabalho de Alagoas pedindo uma indenização por danos morais contra a empresa onde trabalhou em Maceió por seis meses. Gabriella Barros afirma que foi demitida de seu emprego de vendedora porque sua chefe não aceitou as tranças feitas em seu cabelo. Ela trabalhou na empresa represente de consórcio e cartas de crédito entre os dias 10 de outubro de 2024 e 25 abril de 2025. A denúncia traz uma conversa que ela teve com sua chefe no dia 24 de março. No áudio, a mulher diz ser uma "regra da empresa" não aceitar tranças e ameaçou que, se ela não retirasse, iria ser demitida. "Nem venha com essa trança, tô te avisando", diz um trecho da conversa.