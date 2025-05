Demarcação indígena mais atrasada do NE vive tensão com disputa por fazenda A demora na demarcação da Terra Indígena (TI) Tremembé de Almofala, em Itarema (CE), gerou um conflito que se arrasta na justiça há mais de três décadas e agrava uma situação de tensão entre o povo originário e a empresa que tem uma fazenda em área que teria sido invadida. A demarcação da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) começou com processo administrativo de identificação e delimitação em 1986 e hoje é o processo mais antigo não concluído do Nordeste e um dos mais no país. Veja o texto completo de Carlos Madeiro