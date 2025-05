Líder bolsonarista defende Ciro para o governo do CE em aliança com o PL O deputado federal André Fernandes (PL-CE) afirmou nesta segunda-feira (19) que o PL —e, por tabela, a ala bolsonarista no Ceará— está disposto a apoiar uma eventual candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao governo do estado. Em fala a jornalistas logo após encontro com integrantes da oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara de Vereadores de Fortaleza, André fez elogios ao agora ex-rival político e disse que ele "tem os dotes" para voltar ao cargo que ocupou entre 1991 e 1994. Veja o texto completo de Carlos Madeiro