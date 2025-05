Réu pede soltura após juíza adiar júri após briga com promotor por cadeira A defesa de Loriano Ribeiro Fonseca, 34, pediu na Justiça a revogação de sua prisão por conta do adiamento do júri popular que deveria ter ocorrido na última quarta-feira (14), em Cantanhede (MA), para condenar ou o absolver da acusação de assassinato —ele nega o crime. Loriano teve a prisão decretada pelo juiz Guilherme Valente Soares Amorim ainda em agosto de 2022. O julgamento de Loriano ocorreria na quarta-feira passada (dia 14) na Câmara de Vereadores de Cantanhede, mas a juíza Bruna Fernanda Oliveira se desentendeu com o promotor Márcio Antônio Alves Oliveira, que se recusou a sentar em outro local, senão na cadeira imediatamente do lado direito da magistrada. Veja o texto completo de Carlos Madeiro