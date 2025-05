Dino deixa vácuo no Maranhão, e grupo político de ministro vê crise crescer O grupo político que sucedeu o então governador Flávio Dino e elegeu Carlos Brandão (PSB) em 2022 deve chegar ainda mais rachado à eleição no Maranhão do próximo ano. A fratura ficou mais exposta após a saída da vida política de Dino para o STF (Supremo Tribunal Federal), em fevereiro de 2024. Sem um líder político no estado hoje, grupos buscam um rearranjo para tentar capturar o espólio eleitoral de Dino, o que vem causando tensão nos bastidores das negociações de olho em quem vai disputar —e com que apoios— o governo maranhense em 2026. Veja o texto completo de Carlos Madeiro