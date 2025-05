A UFRR (Universidade Federal de Roraima) afastou e está investigando um estudante do 5º período do curso de medicina que usava uma conta nas redes sociais para fazer diversas postagens atacando e com preconceito contra gays, negros, nordestinos e religiões de matriz africana. Fábio Felipe Nogueira, 24, entrou no curso em 2021 e foi denunciado pelos próprios colegas, que tiveram conhecimento que ele usava o X (antigo Twitter) para professar o ódio contra pessoas.