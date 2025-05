A Prefeitura de Ipojuca (PE) acatou recomendação do MP-PE (Ministério Público de Pernambuco) e anulou a licença ambiental que havia dado ao Maracaípe Beach Living, anunciado como o primeiro condomínio resort à beira-mar de Maracaípe. A obra é contestada por ter sido liberada sem estudo de impacto ambiental e também é criticada por moradores, que querem ser foram ouvidos. Segundo o MP-PE, o resort da empresa Pernambuco Construtora recebeu as licenças ambiental e urbanística do município no ano passado. Mas por se tratar de um empreendimento à beira-mar, em área de "relevante interesse ambiental", deveria ser submetido para análise da Agência Estadual de Meio Ambiente.