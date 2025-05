A Justiça do Trabalho em Alagoas bloqueou R$ 84 mil do espólio (herança) do empresário Pedro Collor de Mello para pagar parte de uma dívida do jornal Gazeta de Alagoas com uma ex-funcionária que teve acordo descumprido pela empresa. Pedro morreu vítima de câncer no cérebro em 1994, aos 42 anos. Ele foi o pivô das denúncias de corrupção que resultaram no impeachment de 1992 do irmão, o então presidente Fernando Collor. Os dois se afastaram após o episódio, e Collor só veio se reconciliar com a viúva, Thereza Collor, em outubro de 2024, quando participaram de ato de campanha do candidato a vereador de Maceió Fernando Lyra Collor (PSB), filho de Pedro e Thereza.