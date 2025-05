O MP-PE (Ministério Público de Pernambuco) denunciou o médico Marcelo Alves Vasconcelos por homicídio qualificado. Ele teria causado a morte de uma paciente de 46 anos após ela fazer uma harmonização de bumbum em uma clínica particular do Recife. No procedimento, ele usou substância contraindicada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para fins estéticos. Adriana Soares Lima Laurentino foi encontrada morta no banheiro de casa no dia 11 de janeiro, dia seguinte de um procedimento estético chamado bioplastia de glúteos. O corpo dela tinha sinais de sangramento e escurecimento. Segundo a Polícia Civil, a paciente conheceu o serviço do médico pelo Instagram, onde Marcelo anuncia serviços e tem 137 mil seguidores.