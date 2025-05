O lançamento de uma bet pública pelo Banese (Banco do Estado de Sergipe) está causando polêmica no estado. A Lotese (Loterias de Sergipe S.A.) lançou sua plataforma com 600 tipos de jogos na última segunda-feira, o que incluía a modalidade de cassinos online, como o jogo do tigrinho. A iniciativa foi alvo de críticas de políticos e nas redes sociais. Nesta quinta-feira, após a repercussão, a Lotese decidiu tirar do ar o jogo do tigrinho e similares e manteve apenas outras modalidades, como as apostas esportivas. "Como houve muitas dúvidas e o debate por ser uma bet pública, retiramos os jogos online para uma avaliação", disse o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, em entrevista ao UOL.