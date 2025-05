Agricultores do município de Serra do Mel, no semiárido do Rio Grande do Norte, estão processando a empresa Voltavia, com sede na França, por danos ambientais causados pela instalação de 19 empreendimentos de energia eólica. Eles pedem uma indenização de mais de R$ 100 milhões para melhorias das comunidades, além de outras medidas para reduzir os danos já gerados. Os moradores cederam áreas para instalação de torres e linhas de transmissão, mas reclamam dos valores pagos abaixo do prometido. Eles também alegam que não foram informados sobre os impactos da atuação da empresa na produção de mel e caju, principais culturas agrícolas da cidade.