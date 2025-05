Gonet dá parecer favorável à lei do AM que proíbe menores em paradas gay O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, opinou favoravelmente à manutenção de uma lei aprovada no Amazonas que proíbe a participação de crianças e adolescentes em paradas do orgulho gay no estado. A manifestação ocorreu na última quinta-feira em duas ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a Lei n. 6.469, aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto de 2023 e promulgada no dia 10 de outubro de 2023. Veja o texto completo de Carlos Madeiro