João Campos assume PSB por alcance nacional, mas aumenta exposição a rivais O prefeito do Recife, João Campos (PSB), dará neste domingo um passo a mais para nacionalizar seu nome na política brasileira. Às 14h em Brasília, ele será eleito por aclamação como novo presidente do PSB, assumindo o posto de Carlos Siqueira. Não é segredo para ninguém que a popularidade digital do prefeito é tratada como um ativo do PSB para concorrer, em um futuro não tão distante, ao cargo de presidente. Veja o texto completo de Carlos Madeiro