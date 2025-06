Líderes do CV (Comando Vermelho) no Ceará estão vivendo em imóveis de luxo e cercados por seguranças armados na Rocinha, Rio de Janeiro, de onde dão ordens para a realização de crimes. O líder da facção no estado mora em mansão com piscina aquecida e academia, por exemplo. Após meses de investigação, no último sábado (31) forças policiais e do ministérios Públicos do Rio (MP-RJ) e do Ceará (MP-CE) deflagraram uma grande operação para tentar prender ao menos 29 lideranças que vivem na comunidade.