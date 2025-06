Renan rejeita conciliação com Lira em ação no STF: 'Adversários declarados' O senador Renan Calheiros (MDB-AL) informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que não tem interesse em uma audiência de conciliação na queixa protocolada pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL) por supostos crimes contra a sua honra. O caso tem a relatoria do ministro André Mendonça. Na petição entregue no último dia 29, os advogados de Calheiros afirmam que os dois são "adversários políticos declarados" e que uma audiência entre eles, como sugere a PGR (Procuradoria-Geral da República), seria "infrutífera" para chegar a uma conciliação. Veja o texto completo de Carlos Madeiro