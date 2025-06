Governo interpela Ciro Gomes após críticas a Lula por empréstimos com FGTS A AGU (Advocacia-Geral da União) interpelou o ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) para que explique as críticas que fez ao governo Lula sobre a liberação dos empréstimos consignados dando o FGTS de garantia. A informação foi divulgada pelo próprio Ciro, em vídeo publicado sábado no Instagram, em que ele conta sobre a notificação. O ex-governador reclamou da postura de Lula, chamando-o de covarde por usar o órgão estatal para o interpelar. Veja o texto completo de Carlos Madeiro