O desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, do TJ-PA (Tribunal de Justiça do Pará), afirmou que existe uma "epidemia" de TEA (Transtorno de Espectro Autista) e que isso virou uma "mina de enriquecimento" para a área médica. A fala gerou revolta de entidades, que protestaram publicamente. A fala foi feita no último dia 27, quando ele presidiu um julgamento na 2ª Turma de Direito Privado do TJ-PA de recurso de uma mãe contra o percentual de pensão alimentícia fixado à criança diagnosticada com TEA.