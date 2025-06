Uma aluna da UFS (Universidade Federal de Sergipe) foi condenada a pagar mensalidades equivalentes ao custo dos 2 anos e meio em que cursou psicologia na instituição por ter ingressado mediante fraude à cota racial, já que é uma branca e se autodeclarou parda. A decisão é do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) e confirmou a sentença em primeira instância do juiz Kleiton Alves Ferreira, da 9ª Vara Federal de Sergipe. A certidão de trânsito em julgado (sem chance de recursos) foi expedida no último dia 27 de maio.