Lula dá aval para derrubada do veto à pensão vitalícia a crianças com zika O presidente Lula aceitou a derrubada do veto à pensão vitalícia para crianças com SCZ (síndrome congênita associada à infecção do vírus zika). Segundo apurou o UOL, nesta quarta-feira (11), o líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), ligou para a presidente da Unizika, Luciana Arrais, para informar que tinha chegado a um acordo. Veja o texto completo de Carlos Madeiro