Mães de crianças com SCZ (síndrome congênita associada à infecção do vírus Zika) estão sendo assediadas no Nordeste por pessoas que se dizem advogados e oferecem "serviços" para auxiliar a receberem a indenização de R$ 60 mil que deve ser paga pelo INSS a todas as vítimas. Não há, porém, necessidade de qualquer apoio jurídico para ser beneficiária. O UOL teve acesso a algumas dessas mensagens, que muitas vezes trazem o nome da criança que será beneficiada. "Como advogado, posso auxiliar na busca da indenização para que ocorra o mais rápido possível", diz uma dessas mensagens.