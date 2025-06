A OAM (Organização Arnon de Mello), que tem como sócio-majoritário o ex-presidente Collor, fechou um acordo com a PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) e penhorou espaços comerciais em seus veículos de comunicação —entre elas a afiliada à Rede Globo em Alagoas, a TV Gazeta— como garantia de pagamento de dívida milionária com a União. O relato está em um pedido feito pela PGFN à 10ª Vara Cível de Maceió, no último dia 11, para que não homologue um plano de recuperação judicial (que corre na Justiça desde 2019) até que as empresas cumpram suas obrigações com a União e apresentem certidões negativas de débitos fiscais.