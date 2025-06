Na manhã do dia 2 de setembro de 2024, Rikelme —apontado como braço-direito do líder do CV (Comando Vermelho) no Ceará— enviou um alerta no grupo de WhatsApp chamado "Jogadores natos" avisando: "O chefe amanheceu doido por problema". A fala era referente à determinação de seu chefe, Doze ou Paulinho Maluco, apelidos de Anastácio Ferreira Paiva, que queria todos os bairros de Santa Quitéria (CE) pichados até a noite daquele dia com ameaças ao candidato rival à reeleição do prefeito José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB) —que venceu a eleição, mas não chegou a assumir o novo mandato e foi preso preventivamente no dia 1° de janeiro. Ele teve a chapa cassada no dia 7 de maio, mas se diz inocente e recorre ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Ceará.