Cientistas brasileiros e o governo federal estão em campanha para tentar repatriar o Irritator challengeri, um fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Ceará e levado há mais de 30 anos. A peça está desde 1991 no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, que se recusa a devolvê-lo. O Irritator foi escavado na área do Geoparque Araripe, localizada no sul do Ceará, e a peça em questão serviu para descrever a espécie em 1996. Essa região é uma das mais ricas em fósseis do planeta e foi reconhecida como o primeiro geoparque das Américas pela Unesco.