A Justiça Federal no Rio Grande do Norte condenou um homem morador de Mossoró (RN) que gravou um vídeo se dizendo "terrorista da Al-Qaeda", ameaçando e ofendendo o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Flavio Dantas de Souza foi condenado a 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção em regime aberto, além de multa, pelos crimes de ameaça, calúnia e injúria. A decisão é do juiz João Batista Martins Prata Braga, da 8ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. A sentença foi publicada na última sexta-feira. Ainda cabe recurso.