O governo do Ceará inaugurou na última quarta-feira a Galeria da Liberdade, um memorial que substitui o antigo Mausoléu do ex-presidente Castelo Branco. Os restos mortais do ditador e de sua esposa, Argentina Vianna, foram retirados do prédio tombado, inaugurado em 1972. A galeria ressignifica o local pertencente ao Palácio da Abolição, sede do governo e residência do governador, em Fortaleza, retirando a homenagem ao general cearense que foi o primeiro presidente da ditadura militar (1964-1967). "Não ficará mais o mausoléu de quem apoiou a ditadura", disse o governador Elmano de Freitas, em setembro de 2023, ao anunciar a retirada dos restos mortais.