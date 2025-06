Um paciente de um hospital psiquiátrico em Maceió matou um colega da unidade na madrugada de hoje, segundo a polícia. O homem, que não teve o nome revelado, tem histórico de violência e estava internado no local por ordem judicial. De acordo com a polícia, o paciente se livrou das contenções e atacou José Maurício Mendes da Silva, de 20 anos, que também estava contido dentro do SOP (serviço de observação psiquiátrica) do hospital Portugal Ramalho, único do SUS em Alagoas destinado a pacientes psiquiátricos.