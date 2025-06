Líder do movimento Pró-Armas, o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) sugere a donos de propriedades rurais a criação de javalis ou a implementação de clubes de tiro nas fazendas para justificar a compra de armas de grosso calibre para usá-las na defesa das terras em caso de invasões. A fala foi feita durante o 1º Fórum Nacional do Movimento Invasão Zero, em Ilhéus (BA), no último dia 7. Durante cinco horas, ruralistas e políticos criticaram a "omissão" do poder público e debateram alternativas de defesa das propriedades contra o que chamam de "movimentos terroristas". O evento foi transmitido online, mas o link foi apagado dias depois.