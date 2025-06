Agentes de segurança que foram monitorados e alvo de um dossiê de inteligência durante a gestão de Jair Bolsonaro estão processando o governo federal por assédio moral. Um grupo de 10 integrantes do movimento intitulado Policiais Antifascismo cobra uma indenização de R$ 50 mil para cada pessoa espionada. A coluna teve acesso à ação, que foi protocolada no dia 5 de junho e corre na 14ª Vara Federal Cível da Justiça Federal do Distrito Federal. Segundo os agentes, autores do processo, as ações de espionagem da União configuram "violação manifesta a tratados internacionais de direitos humanos e a dispositivos constitucionais".