Um lixão dentro do rio Javarizinho se tornou um problema ambiental, de saúde pública e diplomático entre Brasil e Peru. Apesar do problema se arrastar há duas décadas, o governo federal foi acionado neste mês e tenta achar uma solução para as toneladas de resíduos acumulados após descarte de moradores de Islândia. A cidade se autointitula a "Veneza peruana" por ser uma ilha onde não há carros —mas também não há saneamento ou coleta regular do lixo. O lixão, que ocupa uma área de aproximadamente 4.800 metros quadrados, tem 80 metros de comprimento e cerca de 8.640 toneladas de materiais descartados, está no leito do rio e só é contido por telas seguradas por estacas de madeira, o que não impede o contato e a contaminação das águas do rio, afluente do Javari. Juntos, os rios banham cerca de 80% de Benjamin Constant (AM), na região do Alto Solimões, município com 62 comunidades indígenas e rurais —todas dependentes dessa água.