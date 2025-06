A Justiça Eleitoral da Paraíba cassou os mandatos do prefeito, do vice e de um vereador de Cabedelo (na Grande João Pessoa) após o MPE (Ministério Público Eleitoral) denunciar que líderes da facção criminosa "Tropa do Amigão" receberam cargos na prefeitura em troca de apoio eleitoral em 2024. O ex-chefe do Executivo do município também se tornou inelegível. Parte das nomeações teria sido paga por uma empresa terceirizada com recursos do Fundo Municipal de Saúde.