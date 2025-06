O MPF (Ministério Público Federal) no Pará está tentando fechar um acordo com a União para que ela realize medidas compensatórias pela liberação e incentivo do garimpo na Terra Indígena Kayapó. Um acordo para extração de ouro ocorreu em 1981 e seguiu até 1988, quando a Constituição retirou o Estado da iniciativa, deixando espaço e estrutura para garimpeiros ilegais ocuparem a área.



A proposta veio após estudos feitos dentro de um processo que apurou a atuação de órgãos federais durante o regime militar no fomento à mineração no território. A Terra Indígena Kayapó, com 3,2 milhões de hectares, foi demarcada em 1991 e é a segunda quem mais sofre com mineração ilegal hoje. O maior ícone do povo é o cacique Raoni. Segundo o MPF, para convencer os indígenas a aceitarem a entrada do garimpo, servidores da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), militares e políticos visitaram aldeias oferecendo "mercadorias, promessas de renda e infraestrutura para convencer as lideranças".