O Decon (Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor), do MP-CE (Ministério Público do Ceará), multou a Enel em R$ 16,7 milhões por reter parte das doações feitas por clientes para instituições filantrópicas. A empresa foi notificada na última sexta-feira (27) e tem 10 dias úteis para apresentar recurso ou pagar a multa. Segundo o MP-CE, a concessionária de energia elétrica estava ficando com um percentual fixo de 10% do valor descontado dos clientes que autorizam a doação a instituições filantrópicas por meio da conta de luz, sem os informar de tal prática.