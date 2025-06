As obras do parque de energia solar erguido no semiárido do Rio Grande do Norte para abastecer as fábricas da Mercedes-Benz no Brasil estão sendo apontadas por moradores de um sítio como responsáveis pelo assessoramento e praticamente inutilização de dois açudes no município de Santana do Matos. Os prejuízos alegados levaram duas famílias a procurarem a Justiça para que os açudes sejam reparados e pagar uma indenização pelos danos gerados. A ação explica que os sedimentos acumulados ao longo da obra, entre 2022 e 2024, foram arrastados pelas chuvas até os dois açudes do sítio Forquilhas, contaminando a água e tornando-a imprópria para o consumo humano.