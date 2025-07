Em apenas oito dias, dois aviões de grande porte atolaram seus trens de pouso no pátio do aeroporto de Fernando de Noronha. Os incidentes ocorreram nos dois últimos domingos (22 e 29 de junho), sendo o mais recente com um Boeing 737 MAX da Gol. O fato repetido do asfalto não suportar o peso gerou receio do turismo e uma cobrança do governo federal ao estado de Pernambuco, responsável pela gestão do local. Os casos chamam a atenção porque o aeroporto passou por uma requalificação recente da pista para voltar a receber aviões a jato. Os voos desse tipo de aeronave foram vetados em outubro de 2022 pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e só foram liberados em março deste ano, após reforma na pista.