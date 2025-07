A Justiça Eleitoral do Ceará cassou o mandato do prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e do vice, Tarso Magno (Podemos), acusados de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2024. A sentença foi dada nesta segunda-feira (30) pelo juiz Gustavo Henrique Cardoso Cavalcante, da 28ª Zona Eleitoral, e atende a pedido da chapa do candidato rival Fernando Santana (PT), segundo colocado na disputa.