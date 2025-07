O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Ceará cassou por unanimidade, em votação ontem, o mandato do prefeito reeleito José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB). O tribunal ainda determinou novas eleições em Santa Quitéria. Os desembargadores entenderam que a facção CV (Comando Vermelho) atuou para beneficiar a chapa vencedora na campanha de 2024, intimidando e ameaçando eleitores e até a Justiça do município. O pleno da Corte negou o recurso da defesa do prefeito cassado e do seu vice, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (Progressistas), confirmando a decisão em primeira instância que havia condenado os dois políticos. Ainda cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).