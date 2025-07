Brasileiro no exército da Ucrânia pisa em mina russa proibida e amputa o pé O brasileiro Rafael Paixão de Oliveira, 29, que está integrando o exército da Ucrânia na guerra contra a invasão russa, pisou em uma mina de uso proibido e precisou amputar o pé esquerdo nesta quarta-feira (2). A informação foi dada pela irmã dele, a assistente social Karol Paixão. Em ligação de vídeo com a família, Rafael disse que tinha passado pela cirurgia de amputação durante a manhã e já estava se recuperando. "Ele contou que estava bem porque estava com vida, que é o que importa. A gente está triste por isso, mas grato a Deus por ele estar vivo", diz. Veja o texto completo de Carlos Madeiro