Brasileiro que perdeu pé na guerra foi a Ucrânia por 'sonho de ser militar' O brasileiro Raphael Paixão, 29, postou um comentário no Instagram nesta quinta-feira (2) afirmando que sua decisão de lutar pela Ucrânia contra a Rússia veio para realizar um sonho. Ele diz ter recebido críticas no Brasil por ir à guerra de outro país. Quero deixar claro que vim para Ucrânia por livre e espontânea vontade, um sonho de ser militar. e ver como a Ucrânia estava, sendo injustamente invadida, vários civis sendo mortos inocentemente, apenas por pura maldade, vim com a vontade ajudar, vim à procura de defender esse país, vim atrás da liberdade e ganhar experiência.

