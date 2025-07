Vereador réu por torturar a ex volta ao cargo após punição de 60 dias no CE O vereador de Várzea Alegre (CE), Maiko de Morais da Costa, conhecido como Maiko do Chapéu (sem partido), retomou o seu mandato na última semana após o fim da punição que determinou seu afastamento de 60 dias por conta da acusação de torturar, agredir e ameaçar matar com uma faca a ex-companheira. O parlamentar foi afastado pela Câmara após virar réu no processo, em fevereiro, e aguarda julgamento. O processo contra o vereador está em segredo de Justiça. Veja o texto completo de Carlos Madeiro