PB: Justiça suspende obras de prédio de luxo na praia por impasse de altura A Justiça da Paraíba suspendeu as obras de um prédio de luxo de sete pavimentos que está sendo construído à beira-mar de Cabedelo, na Grande João Pessoa. até que se chegue a uma conclusão sobre a altura máxima que o empreendimento pode ter naquele local. O impasse ocorre porque o MP-PB (Ministério Público da Paraíba) alega que a Constituição da Paraíba, de 1989, limita prédios a até 100 metros do mar a altura máxima de 12,9 metros (cerca de quatro pavimentos). Já a prefeitura entende que há erro de interpretação do MP, já que o empreendimento está em área já urbanizada, e o prédio não tem saída para a praia —ou seja, a entrada ficaria a mais de 100 metros. Veja o texto completo de Carlos Madeiro