Ação do Comando Vermelho leva mortes e medo à rota do turismo de luxo de AL O sucesso do turismo de luxo da Rota dos Milagres, no litoral Norte de Alagoas, atraiu a facção criminosa CV (Comando Vermelho), que tem feito ações e está assustando moradores que, até alguns anos atrás, viviam uma rotina pacata e de pouca violência. A rota inclui os municípios de Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, que abrigam as pousadas de charme em suas praias paradisíacas. Além disso, o local realiza um das festas de virada de ano mais famosas, o Revéillon dos Milagres. Veja o texto completo de Carlos Madeiro