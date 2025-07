Na casa Maria da Conceição, 75, as paredes têm rachaduras onde cabem a mão inteira de uma pessoa adulta. "Já fiz de tudo: coloquei reboco, reforcei as pilastras, mas dá um tempo e a casa racha do mesmo jeito", conta a senhora que mora há 33 anos no imóvel, no bairro do Bom Parto, em Maceió. A região foi incluída no mapa de risco da Defesa Civil em janeiro de 2023, porque o solo está afundando entre 1 e 3 centímetros ao ano. O cenário é resultado das minas subterrâneas da Braskem, que retiraram sal-gema do subsolo há mais de 40 anos. A empresa, porém, se nega a indenizar os moradores e alega que a área está "em monitoramento", sem risco de saída.